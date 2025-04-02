Шапаренко назвав ідеального тренера для Динамо

Микола Шапаренко в атаці. Фото: "Динамо"

Зірковий півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко наразі лише набирає оптимальну форму. Після зимових зборів він важко захворів і довгий час не міг грати на своєму високому рівні.

Шапаренко дав перше за довгий час бліц-інтерв’ю, передає dynamo.kiev.ua.

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Відповідаючи на запитання Шапаренко розповів, що з нинішнього складу "Динамо" ветеран Андрій Ярмоленко має потенціал, щоб стати класним головним тренером.

Микола також розповів, що перша його футбольна форма була Андрія Шевченка з "Мілану". Того ж Шевченка він вважає своїм кумиром в дитинстві. Найбільше Миколі запам’ятався дальній гол, який нинішній глава УАФ забив Джанлуїджі Буффону, який захищав ворота "Ювентуса".

Цікаво, що з усіх якостей, які були у Шевченка, Шапаренко хотів би перейняти лідерські якості.

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