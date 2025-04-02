Важке похмілля — ці прості способи допоможуть швидко з ним впоратися

Людина страждає від похмілля. Фото: pexels.com

Вечірки, зустрічі з друзями, корпоративи та галасливі святкування не завжди дозволяють дотриматись міри щодо алкоголю. Наслідком цього може стати похмілля та інші неприємні статки, які можуть надовго зіпсувати радість від життя.

Існують способи, які швидко та надійно знімуть симптоми похмілля, обговоримо їх докладно у матеріалі Новини.LIVE.

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Найкращим засобом від похмілля є відмова від алкоголю, але ми не живемо в ідеальному світі. Не завжди можна уникнути помилки, але в наших руках зробити так, щоб її наслідки швидко забули. З віком стає все важче повертати тонус після вживання алкоголю. Однак навіть після 40 років можна зробити так, щоб уже до середини наступного дня самопочуття прийшло до нормального стану.

Рекомендовано починати день зі склянки води. Фото: pexels.com

Як позбавитися ознак похмілля

Неприємний стан, який виникає внаслідок похмілля, може стати справжнім випробуванням, особливо після 40 років. У цьому віці наш організм реагує на алкоголь інакше, і наслідки можуть бути більш вираженими. Проте є чотири простих способи, які допоможуть швидко позбутися похмілля і відновити енергію.

Пийте багато води

Одним із найефективніших способів боротьби з похміллям є гідратація. Після вживання алкоголю організм втрачає велику кількість води, що призводить до зневоднення. Пийте просту воду, кокосову воду або спеціальні електролітні напої, щоб відновити баланс рідин. Рекомендовано випивати не менше 2-3 літрів води протягом дня.

Сніданок допоможе прийти у норму. Фото: pexels.com

Вживайте легку їжу

Після важкої ночі організму потрібні поживні речовини для відновлення. Вживайте легкі страви, багаті вуглеводами та білками, наприклад, банани, овочеві супи або яєчню. Ці продукти допоможуть відновити рівень цукру в крові й надати енергії. Уникайте важкої та жирної їжі, яка може додатково навантажити шлунок.

Прийміть вітаміни

Вітаміни групи B і C можуть бути корисними для вашого організму після вживання алкоголю. Вони допомагають відновити енергетичний баланс і підтримують імунну систему. Можете вжити вітамінні комплекси або їсти продукти, багаті на ці вітаміни, такі як цитрусові, ягоди та зелені овочі.

Біг допоможе повернути тонус. Фото: pexels.com

Займіться фізичною активністю

Хоча може здаватися, що фізична активність у похмільний ранок — це останнє, про що ви думаєте, легкі вправи можуть значно поліпшити ваше самопочуття. Прогулянка на свіжому повітрі або легка зарядка допоможуть активізувати обмін речовин, покращити кровообіг і підвищити настрій завдяки виробленню ендорфінів.

Подумайте про наслідки заздалегідь

Якщо ви знаєте, що плануєте вживати алкоголь, намагайтеся дотримуватися помірності, пийте воду між алкогольними напоями й не пропускайте їжу. Ці прості поради можуть допомогти уникнути похмілля в майбутньому.

Важливо проводити час на свіжому повітрі. Фото: pexels.com

Похмілля не повинно стати причиною вашої незадоволеності. Використовуючи ці чотири способи, ви зможете швидко відновитися і повернутися до звичного життя. Дбайте про своє здоров'я.

Важливо пам'ятати, що навіть у домашніх умовах можна швидко і відносно легко позбутися неприємного стану, що викликає похмілля. Однак якщо не допомагають прості та відомі способи, не можна нехтувати зверненням до лікаря.

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