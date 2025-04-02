Декларація Шовковського розкрила зарплату в Динамо і його статки

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський у якості депутата Київради має щорічно подавали електронну декларацію про доходи. У декларації за 2024 рік зібралося багато цікавої інформації.

Електронна декларація Шовковського опублікована у відкритому доступі на сайту НАЗК, повідомив портал Новини.LIVE.

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Найбільший інтерес привернула зарплатня в "Динамо" Київ, яка в 2024 році склала 2 160 854 грн. При цьому, варто додати, що в деклараціях подається зарплатня до виплати податків. Це говорить, про те, що тренер заробив ще менше. В середньому, дохід тренера складав приблизно 180 тисяч гривень (4 тисячі євро).

На рахунку у банку у Шовковського знаходяться 1,5 млн грн, 229 тисяч доларів, 130 тисяч євро. Готівкою тренер має 603 тисячі доларів та 15 тисяч угорських форинтів.

Найбільшу увагу в декларації Шовковського привернули земельні ділянки: у Поляниці, де знаходиться курорт Буковель, у тренера дві ділянки на чотири тисячі квадратних метрів.

Також тренер разом з нардепом Андрієм Лопушанським володіє ділянкою на 1500 кв. м у Станилі на Львівщині. При цьому у Шовковського у власності квартира (242,6 кв. м) та будинок з ділянкою у Києві (643 кв. м).

З рухомого майна у тренера два мотоцикли BMW та Harley Davidson і два автомобілі Land Rover і Subaru.

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