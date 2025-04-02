Декларация Шовковского раскрыла зарплату в Динамо и его состояние

Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский в качестве депутата Киевсовета должен ежегодно подавать электронную декларацию о доходах. В декларации за 2024 год собралось много интересной информации.

Электронная декларация Шовковского опубликована в открытом доступе на сайта НАПК, сообщил портал Новини.LIVE.

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Наибольший интерес привлекла зарплата в "Динамо" Киев, которая в 2024 году составила 2 160 854 грн. При этом, стоит добавить, что в декларациях подается зарплата до выплаты налогов. Это говорит, о том, что тренер заработал еще меньше. В среднем, доход тренера составлял примерно 180 тысяч гривен (4 тысячи евро).

На счету в банке у Шовковского находятся 1,5 млн грн, 229 тысяч долларов, 130 тысяч евро. Наличными тренер имеет 603 тысячи долларов и 15 тысяч венгерских форинтов.

Наибольшее внимание в декларации Шовковского привлекли земельные участки: в Полянице, где находится курорт Буковель, у тренера два участка на четыре тысячи квадратных метров.

Также тренер вместе с нардепом Андреем Лопушанским владеет участком на 1500 кв. м в Станиле на Львовщине. При этом у Шовковского в собственности квартира (242,6 кв. м) и дом с участком в Киеве (643 кв. м).

Из движимого имущества у тренера два мотоцикла BMW и Harley Davidson и два автомобиля Land Rover и Subaru.

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