Майбутнє Шапаренка — чи покине півзахисник Динамо

Микола Шапаренко. Фото: "Динамо"

Центрального півзахисника збірної України та "Динамо" Київ Миколу Шапаренка можуть продати не лише в чемпіонат Німеччини. Раніше цікавість до гравця проявляв "Штутгарт".

Про ситуацію з Шапаренком розповів журналіст Ігор Циганик.

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За словами Циганика, Шапаренко цікавий не тільки "Штутгарту", а й багатьом іншим клубам. Тому Микола може піти в кінці сезону.

При цьому, журналіст вважає, що Шапаренка продадуть лише в тому випадку, якщо він знову набере форму після важкої хвороби.

Циганик розповів, що у Миколи після зборів була дуже важка хвороба, він тиждень лежав з температурою і у нього була пневмонія.

"Він дуже важко переніс, тобто грип дав ускладнення. Дуже складна історія, йому дуже важко було входити взагалі, от на початку сезону чисто, він і не грав на початку. Зараз він набирає форму до кінця сезону", — розповів Циганик.

Шапаренко цього сезону в 27 матчах забив чотири м'ячі і робив дев'ять асистів. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 10 млн євро.

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