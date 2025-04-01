Майбутнє Шапаренка — чи покине півзахисник Динамо

На Шапаренка є хороший попит — ведуться перемовини
Центрального півзахисника збірної України та "Динамо" Київ Миколу Шапаренка можуть продати не лише в чемпіонат Німеччини. Раніше цікавість до гравця проявляв "Штутгарт".
Про ситуацію з Шапаренком розповів журналіст Ігор Циганик.
Куди продадуть Шапаренка
За словами Циганика, Шапаренко цікавий не тільки "Штутгарту", а й багатьом іншим клубам. Тому Микола може піти в кінці сезону.
При цьому, журналіст вважає, що Шапаренка продадуть лише в тому випадку, якщо він знову набере форму після важкої хвороби.
Циганик розповів, що у Миколи після зборів була дуже важка хвороба, він тиждень лежав з температурою і у нього була пневмонія.
"Він дуже важко переніс, тобто грип дав ускладнення. Дуже складна історія, йому дуже важко було входити взагалі, от на початку сезону чисто, він і не грав на початку. Зараз він набирає форму до кінця сезону", — розповів Циганик.
Шапаренко цього сезону в 27 матчах забив чотири м'ячі і робив дев'ять асистів. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 10 млн євро.
Нагадаємо, Циганик також розповів, що станеться з "Динамо" без братів Суркісів.
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