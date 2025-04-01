Будущее Шапаренко — покинет ли полузащитник Динамо

На Шапаренко есть хороший спрос — ведутся переговоры
Центрального полузащитника сборной Украины и "Динамо" Киев Николая Шапаренко могут продать не только в чемпионат Германии. Ранее интерес к игроку проявлял "Штутгарт".
О ситуации с Шапаренко рассказал журналист Игорь Цыганык.
Куда продадут Шапаренко
По словам Цыганыка, Шапаренко интересен не только "Штутгарту", но и многим другим клубам. Поэтому Николай может уйти в конце сезона.
При этом, журналист считает, что Шапаренко продадут лишь в том случае, если он снова наберет форму после тяжелой болезни.
Цыганык рассказал, что у Николая после сборов была очень тяжелая болезнь, он неделю лежал с температурой и у него была пневмония.
"Он очень тяжело перенес, то есть грипп дал осложнения. Очень сложная история, ему очень тяжело было входить вообще, вот в начале сезона чисто, он и не играл в начале. Сейчас он набирает форму до конца сезона", — рассказал Цыганык.
Шапаренко в этом сезоне в 27 матчах забил четыре мяча и делал девять ассистов. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 10 млн евро.
Напомним, Цыганык также рассказал, что произойдет с "Динамо" без братьев Суркисов.
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