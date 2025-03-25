Шапаренко заменит в немецком клубе местную звезду

Николай Шапаренко в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Николая Шапаренко ждут серьезные изменения в карьере. Футболист, которому давно прочили уход из киевского "Динамо", может впервые перейти в зарубежный клуб.

В услугах Шапаренко заинтересован тренер одной из немецких команд, сообщает Sky Sports.

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Руководство киевского "Динамо" может продать Николая Шапаренко, чей контракт с клубом истекает летом 2026 года. Если это не произойдет в ближайшее трансферное окно, украинский клуб рискует бесплатно потерять футболиста. На игрока есть спрос за границей.

Калюжный и Шапаренко. Фото: instagram.com/uafukraine/

Шапаренко может переехать в Германию

Немецкий "Штутгарт" ищет замену французскому полузащитнику Энзо Мийо, которым интересуются гранды европейского футбола. Николай Шапаренко вошел в список потенциальных новичков команды из Бундеслиги.

Главный тренер "Штутгарта" Себастьян Хенесс считает украинца универсальным хавбеком, который может дирижировать атаками и помогать обороне. Наставник ценит высокую культуру паса, которой обладает Шапаренко, а также его видение поля и технику. В Германии считают, что украинский футболист может усилить команду.

В нынешнем сезоне Шапаренко забил 4 гола и сделал 8 результативных передач в 26 поединках за "Динамо".

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