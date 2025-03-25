Шапаренко замінить у німецькому клубі місцеву зірку

Микола Шапаренко у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

На Миколу Шапаренка чекають серйозні зміни в кар'єрі. Футболіст, якому давно пророкували відхід із київського "Динамо", може вперше перейти в закордонний клуб.

У послугах Шапаренка зацікавлений тренер однієї з німецьких команд, повідомляє Sky Sports.

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Керівництво київського "Динамо" може продати Миколу Шапаренка, чий контракт із клубом закінчується влітку 2026 року. Якщо це не відбудеться в найближче трансферне вікно, український клуб ризикує безкоштовно втратити футболіста. На гравця є попит за кордоном.

Калюжний і Шапаренко. Фото: instagram.com/uafukraine/

Шапаренко може переїхати до Німеччини

Німецький "Штутгарт" шукає заміну французькому півзахиснику Ензо Мійо, яким цікавляться гранди європейського футболу. Микола Шапаренко увійшов до списку потенційних новачків команди з Бундесліги.

Головний тренер "Штутгарта" Себастьян Хенесс вважає українця універсальним хавбеком, який може диригувати атаками й допомагати обороні. Наставник цінує високу культуру пасу, якою володіє Шапаренко, а також його бачення поля і техніку. У Німеччині вважають, що український футболіст може посилити команду.

У нинішньому сезоні Шапаренко забив 4 голи та зробив 8 результативних передач у 26 поєдинках за "Динамо".

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