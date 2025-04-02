Забарний може стати частиною масштабного трансферу Борнмута

Забарний стане частиною великої трансферної угоди гранда АПЛ
У складі англійського клубу "Борнмут" влітку відбудуться зміни. "Вишням" доведеться продати когось зі своїх захисників. Не виключено, що з команди піде футболіст збірної України Ілля Забарний.
"Борнмут" уже отримав вже декілька пропозицій щодо своїх гравців, повідомляє Daily Mail.
Ілля Забарний увійшов до списку потенційних новачків ще одного англійського клубу. Трансферна вартість захисника продовжує зростати, і "Борнмут" готовий розглянути пропозиції про продаж українця. Він може змінити клуб, але залишитися в АПЛ.
"Борнмут" отримає за Забарного не тільки гроші
Англійський клуб отримав пропозиції щодо трьох центральних захисників. Однак "вишні" готові відпустити тільки одного з цих гравців. У клубі обирають, кого продати: Іллю Забарного, Діна Хейсена або Маркоса Сенесі.
У тому випадку, якщо в "Борнмуті" вирішать продати Забарного, клуб може отримати не тільки гроші, а й двох гравців. Лондонський "Челсі" пропонує за українця 40 млн євро, а також двох своїх футболістів. Згідно з інформацією журналістів, це Бенуа Бадіашиле та Кірнан Дьюзбері-Голл, який може перейти в "Борнмут" на правах оренди.
У сезоні 2024/2025 Забарний відіграв за "Борнмут" 30 матчів і не відзначився результативними діями.
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