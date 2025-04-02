Забарний може стати частиною масштабного трансферу Борнмута

Ілля Забарний під час тренування. Фото: instagram.com/afcb/

У складі англійського клубу "Борнмут" влітку відбудуться зміни. "Вишням" доведеться продати когось зі своїх захисників. Не виключено, що з команди піде футболіст збірної України Ілля Забарний.

"Борнмут" уже отримав вже декілька пропозицій щодо своїх гравців, повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Ілля Забарний увійшов до списку потенційних новачків ще одного англійського клубу. Трансферна вартість захисника продовжує зростати, і "Борнмут" готовий розглянути пропозиції про продаж українця. Він може змінити клуб, але залишитися в АПЛ.

"Борнмут" отримає за Забарного не тільки гроші

Англійський клуб отримав пропозиції щодо трьох центральних захисників. Однак "вишні" готові відпустити тільки одного з цих гравців. У клубі обирають, кого продати: Іллю Забарного, Діна Хейсена або Маркоса Сенесі.

Ілля Забарний бореться з Ромелу Лукаку. Фото: Reuters/Ilya Zabarnyi

У тому випадку, якщо в "Борнмуті" вирішать продати Забарного, клуб може отримати не тільки гроші, а й двох гравців. Лондонський "Челсі" пропонує за українця 40 млн євро, а також двох своїх футболістів. Згідно з інформацією журналістів, це Бенуа Бадіашиле та Кірнан Дьюзбері-Голл, який може перейти в "Борнмут" на правах оренди.

У сезоні 2024/2025 Забарний відіграв за "Борнмут" 30 матчів і не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, існує декілька способів, які допоможуть позбутися важкого похмілля.

Віталій Кличко позичив своєму братові величезну суму — стало відомо, навіщо Володимиру ці гроші.

У майбутньому у київського "Динамо" можуть змінитися власники — Ігор Циганик розповів, що чекає на український клуб.

Стала відома зарплата Олександра Шовковського в київському "Динамо" — скільки заробляє тренер.