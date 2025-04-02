Забарный может стать часть масштабного трансфера Борнмута

Илья Забарный во время тренировки. Фото: instagram.com/afcb/

В составе английского клуба "Борнмут" летом произойдут изменения. "Вишням" придется продать кого-то из своих защитников. Не исключено, что из команды уйдет футболист сборной Украины Илья Забарный.

"Борнмут" уже получил несколько предложений по своим игрокам, сообщает Daily Mail.

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Илья Забарный вошел в список потенциальных новичков еще одного английского клуба. Трансферная стоимость защитника продолжает расти, и "Борнмут" готов рассмотреть предложения о продаже украинца. Он может сменить клуб, но остаться в АПЛ.

"Борнмут" получит за Забарного не только деньги

Английский клуб получил предложения по трем центральным защитникам. Однако "вишни" готовы отпустить только одного из этих игроков. В клубе выбирают, кого продать: Илью Забарного, Дина Хейсена или Маркоса Сенеси.

Илья Забарный борется с Ромелу Лукаку. Фото: Reuters/Ilya Zabarnyi

В том случае, если в "Борнмуте" решат продать Забарного, клуб может получить не только деньги, но и двух игроков. Лондонский "Челси" предлагает за украинца 40 млн евро, а также двух своих футболистов. Согласно информации журналистов, это Бенуа Бадиашиле и Кирнан Дьюзбери-Холл, который может перейти в "Борнмут" на правах аренды.

В сезоне 2024/2025 Забарный отыграл за "Борнмут" 30 матчей и не отметился результативными действиями.

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