Забарный может стать часть масштабного трансфера Борнмута

Забарный станет часть большой трансферной сделки гранда АПЛ
В составе английского клуба "Борнмут" летом произойдут изменения. "Вишням" придется продать кого-то из своих защитников. Не исключено, что из команды уйдет футболист сборной Украины Илья Забарный.
"Борнмут" уже получил несколько предложений по своим игрокам, сообщает Daily Mail.
Илья Забарный вошел в список потенциальных новичков еще одного английского клуба. Трансферная стоимость защитника продолжает расти, и "Борнмут" готов рассмотреть предложения о продаже украинца. Он может сменить клуб, но остаться в АПЛ.
"Борнмут" получит за Забарного не только деньги
Английский клуб получил предложения по трем центральным защитникам. Однако "вишни" готовы отпустить только одного из этих игроков. В клубе выбирают, кого продать: Илью Забарного, Дина Хейсена или Маркоса Сенеси.
В том случае, если в "Борнмуте" решат продать Забарного, клуб может получить не только деньги, но и двух игроков. Лондонский "Челси" предлагает за украинца 40 млн евро, а также двух своих футболистов. Согласно информации журналистов, это Бенуа Бадиашиле и Кирнан Дьюзбери-Холл, который может перейти в "Борнмут" на правах аренды.
В сезоне 2024/2025 Забарный отыграл за "Борнмут" 30 матчей и не отметился результативными действиями.
Напомним, существует несколько способов, которые помогут избавиться от тяжелого похмелья.
Виталий Кличко одолжил своему брату огромную сумму — стало известно, зачем Владимиру эти деньги.
В будущем у киевского "Динамо" могут смениться владельцы — Игорь Цыганык рассказал, что ждет украинский клуб.
Стала известна зарплата Александра Шовковского в киевском "Динамо" — сколько зарабатывает тренер.
Читайте Новини.LIVE!