Лунин прокомментировал выход в финал Кубка Испании после 4 пропущенных голов

Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин пропустил четыре мяча от "Реал Сосьедада". За неубедительную игру футболиста раскритиковали болельщики клуба.

Лунин высказался о матче в Instagram.

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Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Что Лунин сказал после матча

Лунин прокомментировал выход в финал Кубка Испании и тяжелый полуфинал с "Реал Сосьедадом".

Андрей признал, что команде пришлось страдать, но они боролись до конца игры.

"С большими страданиями в конце. Команда, "Бернабеу", вместе до конца. HalaMadrid", — написал Лунин.

В этом сезоне 26-летний Лунин сыграл 12 матчей, пропустил 19 голов и провел четыре сухих игры.

Лунин в этом сезоне продлил контракт с "Реалом" до 30 июня 2030 года. Статистический портал оценивает игрока в 20 млн евро.

Из-за недостаточного количества игрового времени, Лунин следующим летом может уйти из команды. Потенциальными покупателями Андрея являются "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

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