Лунин вышел в финал Кубка Испании, но фанаты Реала его раскритиковали

Андрей Лунин. Фото: Reuters

В рамках Кубка Испании прошли ответные матчи на полуфинальной стадии. Мадридский "Реал" в противостоянии с "Реал Сосьедадом" довел игру до экстратаймов, но все же вышел в финал.

Украинский вратарь Андрей Лунин в соцсетях вызвал много критических сообщений, передает портал Новини.LIVE.

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Самые интересные реакции были с видеомемами из социальных сетей. Если понимать, что результат достигнут и команда сыграет в финале, то они вызывают улыбку.

lunin nation genuinely so over pic.twitter.com/nGAXi4fqRd - a (@rmfcaa) 1 апреля 2025 г.

120 minutos viendo a Alaba, Lucas, Lunin, Rodrygo, Camavinga y compañía



pic.twitter.com/42Tyiul1Dk - gam (@mbagamdre) 1 апреля 2025 г .

Seguro Lunin va a atajar bien en la Copa del Rey.



Lunin atajando en el Real Madrid.

pic.twitter.com/l8O9s0LR1b - San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) 1 апреля 2025 г .

El jodido Lunin cada que vez que va a coger un balón por alto:

pic.twitter.com/5suyiQbbHT - nagu (@GxlDeNahuel) 1 апреля 2025 г .

@clubberlangMJ: "Хуже всего, конечно, было с обороной. С самого начала было видно, что они играют хаотично. Алаба и Лукас совсем растеряны. Камавинга не удержал Кубо. Асенсио тоже выглядел растерянным. Плюс Лунин часто терял концентрацию. Действительно грустно, когда вспоминаешь это".

@hazycandy: "Лунин не был виноват ни в одном из пропущенных голов, но, похоже, он станет козлом отпущения за эти 4 гола. И в финале, вероятно, сыграет Куртуа".

@JoMeLo94: "Если ты играешь один матч из десяти, ни один футболист в мире не сможет показать стабильный уровень. В данном случае это касается Лунина, Эндрика и Гюлера. Анчелотти упустил целый год, который мог быть важным для их прогресса и становления".

@yetro12123: "Есть 2-3 вратаря, которые были лучше Куртуа за всю историю, но я также не считаю, что Лунин когда-то станет определяющим фактором для победы в Лиге чемпионов".

@lipesoaresc: "Несколько слов об игре "Реала" сегодня. Оборона в худшей форме в этом сезоне. Не всегда атака сможет забивать так много голов. Игра Лунина вызывает беспокойство, а отсутствие Куртуа — еще больше. Клубу стоит задуматься о вратаре на будущее".

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