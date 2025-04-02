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Болельщики Реала уничтожили Лунина за игру с Реал Сосьедадом

2 апреля 2025 07:31
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Лунин вышел в финал Кубка Испании, но фанаты Реала его раскритиковали
Андрей Лунин. Фото: Reuters
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

В рамках Кубка Испании прошли ответные матчи на полуфинальной стадии. Мадридский "Реал" в противостоянии с "Реал Сосьедадом" довел игру до экстратаймов, но все же вышел в финал.

Украинский вратарь Андрей Лунин в соцсетях вызвал много критических сообщений, передает портал Новини.LIVE.

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Самые интересные реакции были с видеомемами из социальных сетей. Если понимать, что результат достигнут и команда сыграет в финале, то они вызывают улыбку.

@clubberlangMJ: "Хуже всего, конечно, было с обороной. С самого начала было видно, что они играют хаотично. Алаба и Лукас совсем растеряны. Камавинга не удержал Кубо. Асенсио тоже выглядел растерянным. Плюс Лунин часто терял концентрацию. Действительно грустно, когда вспоминаешь это".

@hazycandy: "Лунин не был виноват ни в одном из пропущенных голов, но, похоже, он станет козлом отпущения за эти 4 гола. И в финале, вероятно, сыграет Куртуа".

@JoMeLo94: "Если ты играешь один матч из десяти, ни один футболист в мире не сможет показать стабильный уровень. В данном случае это касается Лунина, Эндрика и Гюлера. Анчелотти упустил целый год, который мог быть важным для их прогресса и становления".

@yetro12123: "Есть 2-3 вратаря, которые были лучше Куртуа за всю историю, но я также не считаю, что Лунин когда-то станет определяющим фактором для победы в Лиге чемпионов".

@lipesoaresc: "Несколько слов об игре "Реала" сегодня. Оборона в худшей форме в этом сезоне. Не всегда атака сможет забивать так много голов. Игра Лунина вызывает беспокойство, а отсутствие Куртуа — еще больше. Клубу стоит задуматься о вратаре на будущее".

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