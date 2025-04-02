Лунин вышел в финал Кубка Испании, но фанаты Реала его раскритиковали

Болельщики Реала уничтожили Лунина за игру с Реал Сосьедадом
В рамках Кубка Испании прошли ответные матчи на полуфинальной стадии. Мадридский "Реал" в противостоянии с "Реал Сосьедадом" довел игру до экстратаймов, но все же вышел в финал.
Украинский вратарь Андрей Лунин в соцсетях вызвал много критических сообщений, передает портал Новини.LIVE.
Как болельщики "Реала" отреагировали на игру Лунина
Самые интересные реакции были с видеомемами из социальных сетей. Если понимать, что результат достигнут и команда сыграет в финале, то они вызывают улыбку.
Lunin this game pic.twitter.com/ItwZuLjHpp- 🇦🇱☣️ (@BaldeWaves) 1 апреля 2025 года
lunin nation genuinely so over pic.twitter.com/nGAXi4fqRd- a (@rmfcaa) 1 апреля 2025 г.
120 minutos viendo a Alaba, Lucas, Lunin, Rodrygo, Camavinga y compañía- gam (@mbagamdre) 1 апреля 2025 г .
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ЛУНИН НЕТ- #9 (@gilsrma) 1 апреля 2025 г .
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Seguro Lunin va a atajar bien en la Copa del Rey.- San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) 1 апреля 2025 г .
Lunin atajando en el Real Madrid.
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El jodido Lunin cada que vez que va a coger un balón por alto:- nagu (@GxlDeNahuel) 1 апреля 2025 г .
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@clubberlangMJ: "Хуже всего, конечно, было с обороной. С самого начала было видно, что они играют хаотично. Алаба и Лукас совсем растеряны. Камавинга не удержал Кубо. Асенсио тоже выглядел растерянным. Плюс Лунин часто терял концентрацию. Действительно грустно, когда вспоминаешь это".
@hazycandy: "Лунин не был виноват ни в одном из пропущенных голов, но, похоже, он станет козлом отпущения за эти 4 гола. И в финале, вероятно, сыграет Куртуа".
@JoMeLo94: "Если ты играешь один матч из десяти, ни один футболист в мире не сможет показать стабильный уровень. В данном случае это касается Лунина, Эндрика и Гюлера. Анчелотти упустил целый год, который мог быть важным для их прогресса и становления".
@yetro12123: "Есть 2-3 вратаря, которые были лучше Куртуа за всю историю, но я также не считаю, что Лунин когда-то станет определяющим фактором для победы в Лиге чемпионов".
@lipesoaresc: "Несколько слов об игре "Реала" сегодня. Оборона в худшей форме в этом сезоне. Не всегда атака сможет забивать так много голов. Игра Лунина вызывает беспокойство, а отсутствие Куртуа — еще больше. Клубу стоит задуматься о вратаре на будущее".
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