Лунін вийшов у фінал Кубка Іспанії, але фанати Реала його розкритикували

Андрій Лунін. Фото: Reuters

В рамках Кубка Іспанії пройшли матчі-відповіді на півфінальній стадії. Мадридський "Реал" в протистоянні з "Реал Сосьєдадом" довів гру до екстратаймів, але все ж таки вийшов у фінал.

Український воротар Андрій Лунін в соцмережах викликав багато критичних повідомлень, передає портал Новини.LIVE.

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Найцікавіші реакції були з відеомемами з соціальних мереж. Якщо розуміти, що результат досягнуто і команда зіграє в фіналі, то вони викликають посмішку.

lunin nation is genuinely so over pic.twitter.com/nGAXi4fqRd — a (@rmfcaa) April 1, 2025

120 minutos viendo a Alaba, Lucas, Lunin, Rodrygo, Camavinga y compañía



pic.twitter.com/42Tyiul1Dk — gam (@mbagamdre) April 1, 2025

Seguro Lunin va a atajar bien en la Copa del Rey.



Lunin atajando en el Real Madrid.

pic.twitter.com/l8O9s0LR1b — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) April 1, 2025

El jodido Lunin cada que vez que va a coger un balón por alto:

pic.twitter.com/5suyiQbbHT — nagu (@GxlDeNahuel) April 1, 2025

@clubberlangMJ: "Найгірше, звісно, було з обороною. З самого початку було видно, що вони грають хаотично. Алаба та Лукас зовсім розгублені. Камавінга не втримав Кубо. Асенсіо теж виглядав розгубленим. Плюс Лунін часто втрачав концентрацію. Справді сумно, коли згадуєш це".

@hazycandy: "Лунін не був винен у жодному з пропущених голів, але, схоже, він стане цапом-відбувайлом за ці 4 голи. І у фіналі, ймовірно, зіграє Куртуа".

@JoMeLo94: "Якщо ти граєш один матч із десяти, жоден футболіст у світі не зможе показати стабільний рівень. У цьому випадку це стосується Луніна, Ендріка та Гюлера. Анчелотті згаяв цілий рік, який міг бути важливим для їхнього прогресу та становлення".

@yetro12123: "Є 2-3 воротарі, які були кращими за Куртуа за всю історію, але я також не вважаю, що Лунін колись стане визначальним фактором для перемоги в Лізі чемпіонів".

@lipesoaresc: "Кілька слів про гру "Реала" сьогодні. Оборона в найгіршій формі цього сезону. Не завжди атака зможе забивати так багато голів. Гра Луніна викликає занепокоєння, а відсутність Куртуа — ще більше. Клубу варто задуматися про воротаря на майбутнє".

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