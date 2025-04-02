Лунін отримав 6.2 за гру з Реал Сосьєдадом у півфіналі Кубка

Андрій Лунін. Фото: "Реал" Мадрид

В рамках Кубка Іспанії пройшли матчі-відповіді на півфінальній стадії. Мадридський "Реал" в матчі з "Реал Сосьєдадом" довів гру до екстратаймів, але все ж таки вийшов у фінал.

Спробуємо розглянути гру українського воротаря Андрія Луніна, повідомив портал Новини.LIVE.

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Український воротар провів на полі 120 хвилин, за які зробив два сейви, двічі виносив м’яч, десять разів виконав підбір, дев’ять разів втратив "круглого".

Також Лунін зробив 38 із 44 точних передач, віддав десять кросів та 54 рази доторкнувся м’яча.

Авторитетний статистичний портал Sofascore поставив українцю оцінку 6.2. Гірше в команді оцінили лише центральних захисників Асенсіо (6.1), та Алаби (5.9), який забив автогол.

Зазначимо, що для українського голкіпера це був 12-й матч цього сезону.

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