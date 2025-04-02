Лунин получил 6.2 за игру с Реал Сосьедадом в полуфинале Кубка

Андрей Лунин. Фото: "Реал" Мадрид

В рамках Кубка Испании прошли ответные матчи на полуфинальной стадии. Мадридский "Реал" в матче с "Реал Сосьедадом" довел игру до экстратаймов, но все же вышел в финал.

Попробуем рассмотреть игру украинского вратаря Андрея Лунина, сообщил портал Новини.LIVE.

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Как Лунин сыграл в драматичной игре с Реал Сосьедадом

Украинский вратарь провел на поле 120 минут, за которые совершил два сейва, дважды выносил мяч, десять раз выполнил подбор, девять раз потерял "круглого".

Также Лунин сделал 38 из 44 точных передач, отдал десять кроссов и 54 раза коснулся мяча.

Авторитетный статистический портал Sofascore поставил украинцу оценку 6.2. Хуже в команде оценили только центральных защитников Асенсио (6.1), и Алабы (5.9), который забил автогол.

Отметим, что для украинского голкипера это был 12-й матч в этом сезоне.

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