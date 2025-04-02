Реал победил Реал Сосьедад 5:4 и вышел в финал Кубка

Рюдигер забил победный гол. Фото: Reuters

В Мадриде прошел ответный матч полуфинала Кубка Испании между "Реалом" и "Реал Сосьедадом". Украинский голкипер Андрей Лунин вышел с первых минут матча.

Команды сыграли 4:4 после четырех таймов, а дальше прошел "Реал", сообщил портал Новини.LIVE.

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"Реал Сосьедад" празднует гол. Фото: Reuters

Как "Реал" сыграл с "Реал Сосьедадом"

Гостям удалось открыть счет на 16-й минуте. Марин головой перевел мяч на Барренечеа и тот пробил с острого угла под Луниным.

Эндрику удалось сравнять счет через 15 минут после пропущенного гола. Винисиус пасом шведой вывел юного бразильца на ворота и он перебросил голкипера.

Гол Эндрика в матче. Фото: Reuters

Второй раз "Сосьедад" забил на 72-й минуте. Марин подобрал отскок и от лицевой линии прострелил на ближнюю стойку ворот, где Алаба срезал мяч ногой в свои ворота.

В третий раз баски забили на 80-й минуте. Кубо забежал на правый фланг штрафной и покатил назад на Оярсабаля. Тот пробил в касание, а рикошет полетел в левую стойку и от Лунина залетел в ворота.

Несмотря на пропущенный гол, через две минуты Беллингем снова сократил отставание.

Джуд Беллингем. Фото: Reuters

На 86-й минуте Чуамени сравнял счет ударом головой после подачи углового.

"Реал" должен был доводить матч до нужного счета, но на третьей добавленной ко второму тайму минуте "Сосьедад" забил в четвертый раз.

Гомес подал со штрафного с правого фланга точно на голову Оярсабалю — 3:4. Командам пришлось играть дополнительные два тайма.

На 115-й минуте "Реал" подал угловой на ближнюю штангу, где Рюдигер головой забил в дальний угол ворот и принес мадридцам путевку в финал Кубка Испании.

Празднование победного гола "Реала". Фото: Reuters

"Реал" — "Реал Сосьедад" — 4:4 Первый матч: 1:0

Голы: Эндрик, 30, Беллингем, 82, Чуамени, 86, Рюдигер, 115 — Барренечеа, 16, Алаба, 72 (авт.), Оярсабаль, 80, 90+3

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