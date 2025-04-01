Андрей Лунин рассказал, что думает о летнем трансфере

Андрей Лунин. Фото: Reuters

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин готовится сыграть второй матч подряд. На этот раз он проведет ответную игру полуфинала Кубка Испании против "Реал Сосьедада".

Лунин в комментарии Bernabéu Digital рассказал, думает ли о предстоящем трансфере в летнее трансферное окно.

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Думает ли Лунин о трансфере

Лунин рассказал, что пока не рассматривает вариант перехода в другой клуб. Такое отношение у него будет до завершения сезона, поскольку команда продолжает бороться во всех турнирах.

По словам Лунина, он сыграл уже в 11 матчах и надеется получить еще больше времени. Для этого голкипер сосредоточен на ежедневной работе и подготовке к следующим матчам.

Также украинец отметил, что в конце сезона не время думать о будущем трансфере из "Реала".

Лунин в этом сезоне продлил контракт с "Реалом" до 30 июня 2030 года. При этом, из-за недостаточного количества игрового времени, игрок может уйти из команды. Потенциальными покупателями Андрея являются "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

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