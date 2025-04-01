Андрій Лунін розповів, что думає про літній трансфер

Андрій Лунін. Фото: Reuters

Український голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін готується зіграти другий матч підряд. Цього разу він проведе матч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії проти "Реал Сосьєдада".

Лунін у коментарі Bernabéu Digital розповів, чи думає про майбутній трансфер в літнє трансферне вікно.

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Чи думає Лунін про трансфер

Лунін розповів, що наразі не розглядає варіант переходу до іншого клубу. Таке відношення у нього буде до завершення сезону, оскільки команда продовжує боротися у всіх турнірах.

За словами Луніна, він зіграв уже в 11 матчах і сподівається отримати ще більше часу. Для цього голкіпер зосереджений на щоденній роботі та підготовці до наступних матчів.

Також українець зазначив, що в кінці сезону не час думати про майбутній трансфер із "Реала".

Лунін цього сезону подовжив контракт з "Реалом" до 30 червня 2030 року. При цьому, через недостатню кількість ігрового часу, гравець може піти з команди. Потенційними покупцями Андрія є "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед".

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