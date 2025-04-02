Реал переміг Реал Сосьєдад 5:4 і вийшов у фінал Кубка

Рюдігер забив переможний гол. Фото: Reuters

В Мадриді пройшов матч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії між "Реалом" та "Реал Сосьєдадом". Український голкіпер Андрій Лунін вийшов з перших хвилин матчу.

Команди зіграли 4:4 після чотирьох таймів, а далі пройшов "Реал", повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Реал Сосьєдад" святкує гол. Фото: Reuters

Як "Реал" зіграв з "Реал Сосьєдадом"

Гостям вдалося відкрити рахунок на 16-й хвилині. Марін головою перевів м’яч на Барренечеа і той пробив з гострого кута під Луніним.

Ендріку вдалося зрівняти рахунок через 15 хвилин після пропущеного голу. Вінісіус пасом шведою вивів юного бразильця на ворота і він перекинув голкіпера.

Гол Ендріка в матчі. Фото: Reuters

Вдруге "Сосьєдад" забив на 72-й хвилині.Марін підібрав відскок та від лицевої лінії прострелив на ближню стійку воріт, де Алаба зрізав м'яч ногою у свої ворота.

Втретє баски забили на 80-й хвилині. Кубо забіг на правий фланг штрафного майданчику та покотив назад на Оярсабаля. Той пробив у дотик, а рикошет полетів у ліву стійку й від Луніна залетів у ворота.

Попри пропущений гол, через дві хвилини Беллінгем знову скоротив відставання.

Джуд Беллінгем. Фото: Reuters

На 86-й хвилині Чуамені зрівняв рахунок ударом головою після подачі кутового.

"Реал" мав доводити матч до потрібного рахунку, але на третій доданій до другого тайму хвилині "Сосьєдад" забив учетверте.

Гомес подав зі штрафного з правого флангу точно на голову Оярсабалю — 3:4. Командам довелося грати додаткові два тайми.

На 115-й хвилині "Реал" подав кутовий на ближню штангу, де Рюдігер голово забив у дальній кут воріт і приніс мадридцям путівку в фінал Кубка Іспанії.

Святкування переможного голу "Реалу". Фото: Reuters

"Реал" — "Реал Сосьєдад" 4:4 Перший матч: 1:0

Голи: Ендрік, 30, Беллінгем, 82, Чуамені, 86, Рюдігер, 115 — Барренечеа, 16, Алаба, 72 (авт.), Оярсабаль, 80, 90+3

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