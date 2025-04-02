Лунін прокоментував вихід у фінал Кубка Іспанії після 4 пропущених голів

Лунін прокоментував свою провальну гру за Реал у Кубку Іспанії
Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін пропустив чотири м'ячі від "Реал Сосьєдада". За непереконливу гру футболіста розкритикували вболівальники клубу.
Лунін висловився про матч у Instagram.
Що Лунін сказав після матчу
Лунін прокоментував вихід у фінал Кубка Іспанії та важкий півфінал з "Реал Сосьєдадом".
Андрій визнав, що команді довелося страждати, але вони боролися до кінця гри.
"З великими стражданнями в кінці. Команда, "Бернабеу", разом до кінця. HalaMadrid", — написав Лунін.
Цього сезону 26-річний Лунін зіграв 12 матчів, пропустив 19 голів та провів чотири сухих гри.
Лунін цього сезону подовжив контракт з "Реалом" до 30 червня 2030 року. Статистичний портал оцінює гравця в 20 млн євро.
Через недостатню кількість ігрового часу, Лунін наступного літа може піти з команди. Потенційними покупцями Андрія є "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед".
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