Лунін прокоментував вихід у фінал Кубка Іспанії після 4 пропущених голів

Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін пропустив чотири м'ячі від "Реал Сосьєдада". За непереконливу гру футболіста розкритикували вболівальники клубу.

Лунін висловився про матч у Instagram.

Читайте також:

Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Що Лунін сказав після матчу

Лунін прокоментував вихід у фінал Кубка Іспанії та важкий півфінал з "Реал Сосьєдадом".

Андрій визнав, що команді довелося страждати, але вони боролися до кінця гри.

"З великими стражданнями в кінці. Команда, "Бернабеу", разом до кінця. HalaMadrid", — написав Лунін.

Цього сезону 26-річний Лунін зіграв 12 матчів, пропустив 19 голів та провів чотири сухих гри.

Лунін цього сезону подовжив контракт з "Реалом" до 30 червня 2030 року. Статистичний портал оцінює гравця в 20 млн євро.

Через недостатню кількість ігрового часу, Лунін наступного літа може піти з команди. Потенційними покупцями Андрія є "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед".

Нагадаємо, раніше ми опублікували спосіб, як швидко позбутись похмілля.

Колишній чемпіон світу з боксу Віталій Кличко позичив великі гроші своєму брату Володимиру.

Відомий журналіст розповів, що буде з "Динамо" після зміни власників клубу.

Головний тренер "Динамо" здивував своєю зарплатнею.