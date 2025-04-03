Кто заменит Пушича — новый главный тренер Шахтера

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: instagram.com/fcshakhtar

Донецкий "Шахтер" проводит очень тяжелый сезон. Он продолжает свою борьбу в Кубке Украины, но имеет критически мало шансов на чемпионство в УПЛ.

Главный тренер "горняков" Марино Пушич имеет все шансы уйти из команды в конце сезона, если "Шахтер" не достигнет поставленных целей, пишет портал Новини.LIVE.

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О подобной вероятности уже давно пишут СМИ. В самом клубе отставку Пушича пока не подтверждали, однако, очевидно, если клуб проиграет чемпионство, это вполне может произойти.

Кто же заменит Пушича, если он уйдет из клуба? Вот кандидаты, на которых стоит обратить внимание.

Руслан Ротань с игроками. Фото: instagram.com/fcolexandriya

Руслан Ротань

Это имя довольно часто упоминается, и на это, конечно же, есть основания. Ротань в этом сезоне создал очень хорошую команду в Александрии, которая сейчас совершенно справедливо ведет борьбу за самые высокие места и, очень вероятно, будет в следующем сезоне в еврокубках.

Его успехи не остались незамеченными, поэтому, вполне возможно, летом он пойдет на повышение.

Карлос Карвальял во время матча. Фото: instagram.com/sportingclubedebraga

Карлос Карвальял

Имя этого португальского специалиста совсем недавно появилось в СМИ в контексте "Шахтера".

Сейчас Карвальял возглавляет португальскую "Брагу". Его команда пока идет на четвертой позиции в чемпионате Португалии, однако имеет вполне рабочие шансы зацепиться за первую тройку.

Главный тренер "Утрехта" Рон Янс. Фото: BSR Agency

Рон Янс

Это имя в СМИ не упоминалось, но его очень трудно пропустить. Пушич пришел в "Шахтер" именно из чемпионата Нидерландов. Сейчас в этом чемпионате "зажигает" скромный "Утрехт", который претендует на место в Лиге чемпионов.

Руководит "Утрехтом" 66-летний Рон Янс. Большую часть карьеры он провел именно в Нидерландах, но также работал в Бельгии и в США.

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