Хто замінить Пушича — новий головний тренер Шахтаря

Головний тренер "Шахтаря" Марино Пушич. Фото: instagram.com/fcshakhtar

Донецький "Шахтар" проводить дуже важкий сезон. Він продовжує свою боротьбу у Кубку України, але має критично мало шансів на чемпіонство в УПЛ.

Головний тренер "гірників" Марино Пушич має всі шанси піти з команди наприкінці сезону, якщо "Шахтар" не досягне поставлених цілей, пише портал Новини.LIVE.

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Про подібну ймовірність вже давно пишуть ЗМІ. У самому клубі відставку Пушича поки не підтверджували, проте, очевидно, якщо клуб програє чемпіонство, це цілком може статися.

Хто ж замінить Пушича, якщо він піде з клубу? Ось кандидати, на яких варто звернути увагу.

Руслан Ротань з гравцями. Фото: instagram.com/fcolexandriya

Руслан Ротань

Це ім'я досить часто згадується, і на це, звісно ж, є підстави. Ротань цього сезону створив дуже хорошу команду в Олександрії, яка зараз абсолютно справедливо веде боротьбу за найвищі місця і, дуже вірогідно, буде наступного сезону у єврокубках.

Його успіхи не залишились непоміченими, тому, цілком можливо, влітку він піде на підвищення.

Карлос Карвальял під час матчу. Фото: instagram.com/sportingclubedebraga

Карлос Карвальял

Ім'я цього португальського спеціаліста зовсім недавно з'явилось у ЗМІ у контексті "Шахтаря".

Зараз Карвальял очолює португальську "Брагу". Його команда поки що йде на четвертій позиції у чемпіонаті Португалії, проте має цілком робочі шанси зачепитися за першу трійку.

Головний тренер "Утрехта" Рон Янс. Фото: BSR Agency

Рон Янс

Це ім'я у ЗМІ не згадувалось, але його дуже важко пропустити. Пушич прийшов до "Шахтаря" саме з чемпіонату Нідерландів. Зараз у цьому чемпіонаті "запалює" скромний "Утрехт", який претендує на місце у Лізі чемпіонів.

Керує "Утрехтом" 66-річний Рон Янс. Більшу частину кар'єри він провів саме у Нідерландах, але також працював у Бельгії та у США.

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