Зінченка чекають в Італії та Іспанії, Арсенал готовий продати гравця

Олександр Зінченко дякує вболівальникам. Фото: instagram.com/arsenal/

Захисник Олександр Зінченко проводить останні місяці в англійській Прем'єр-лізі. Уже влітку в кар'єрі гравця відбудуться серйозні зміни.

"Каноніри" хочуть продати Зінченка, на гравця претендують клуби з різних ліг, повідомляє Tutto Mercato.

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"Арсенал" вніс Олександра Зінченка до списку гравців, які влітку покинуть Лондон. Англійський клуб розраховує заробити на трансфері українця близько 20 млн євро. У "канонірів" уже є пропозиції щодо футболіста.

Олександр Зінченко на тренуванні. Фото: instagram.com/arsenal/

Новий варіант для Зінченка

Головним претендентом на українського гравця є мадридський "Атлетіко", який міг оформити трансфер Олександра ще взимку, але не встиг узгодити з "Арсеналом" умови угоди. Також на футболіста збірної України претендує дортмундська "Боруссія".

Олександр Зінченко під час матчу. Фото: instagram.com/arsenal/

Тепер у цьому списку опинився і туринський "Ювентус". Новий тренер команди Ігор Тудор назвав керівництву клубу проблемні позиції, які потребують посилення. Однією з них виявилася позиція лівого захисника. Зінченко став головним претендентом на це місце в італійській команді, яка влітку може зробити "Арсеналу" офіційну пропозицію щодо гравця.

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