Бурбас раскрыл зарплаты украинских спортивных комментаторов

Журналист Игорь Бурбас с футболкой Артема Довбика. Фото: instagram.com/iburbas/

Украинские спортивные комментаторы получают невысокий оклад за работу на футбольных и других соревнованиях. Коммерческие сервисы платят меньше, чем амбициозный проект УПЛ ТБ.

Журналист раскрыл точные суммы зарплат в своей передаче на TouTube-канале "BurBuzz".

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Известный инсайдер и спортивный журналист Игорь Бурбас дал ответ на вопрос, который интересен многим болельщикам. Оказалось, что зарплаты украинских комментаторов, чьи голоса сопровождают все спортивные события в стране, вовсе не является заоблачной.

Популярный комментатор Виктор Вацко работает на УПЛ ТБ. Фото: скриншот YouTube

Сколько зарабатывают комментаторы

Согласно утверждению Бурбаса, медиасервис Megogo платит по 1 тысяче гривен за работу на каждом матче. Более высокий оклад предлагает Setanta Sports, чьи работники зарабатывают по 2 тысячи гривен за спортивное событие.

Самыми высокими оказались зарплаты на УПЛ ТБ, который транслирует поединки чемпионата Украины по футболу. Бурбас назвал местные зарплаты "не рыночными" и заявил, что они составляют 5 тысяч гривен за игру.

"УПЛ ТВ убыточная для клубов, они платят за канал, но там платят такие деньги комментаторам. Согласно моей информации, клубы на всех от трансляций матчей УПЛ получают меньше 1 миллиона гривен на всех за сезон. Это вообще не прибыль для клубов", — объяснил Бурбас.

Известный украинский комментатор Виталий Волочай, который работал во Франции во время Олимпиады в Париже, опроверг заявление Игорь Бурбаса. Он работал и на Megogo, и на Setanta, и на УПЛ ТБ. Волочай заявил, что те цифры, которые озвучил Бурбас, не соответствуют действительности.

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