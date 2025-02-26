Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Бурбас назвав зарплати коментаторів на українських телеканалах arrow

Бурбас назвав зарплати коментаторів на українських телеканалах

26 лютого 2025 11:38
Валерій Ковалевич - Редактор
Бурбас розкрив зарплати українських спортивних коментаторів
Журналіст Ігор Бурбас із футболкою Артема Довбика. Фото: instagram.com/iburbas/
Валерій Ковалевич - Редактор

Українські спортивні коментатори отримують невисокий оклад за роботу на футбольних та інших змаганнях. Комерційні сервіси платять менше, ніж амбітний проєкт УПЛ ТБ.

Журналіст розкрив точні суми зарплат у своїй передачі на TouTube-каналі "BurBuzz".

Читайте також:

Відомий інсайдер і спортивний журналіст Ігор Бурбас дав відповідь на запитання, яке цікавить багатьох уболівальників. Виявилося, що зарплати українських коментаторів, чиї голоси супроводжують усі спортивні події в країні, зовсім не є захмарними.

Виктор Вацко
Популярний коментатор Віктор Вацко працює на УПЛ ТБ. Фото: скриншот YouTube

Скільки заробляють коментатори

Згідно з твердженням Бурбаса, медіасервіс Megogo платить по 1 тисячі гривень за роботу на кожному матчі. Вищий оклад пропонує Setanta Sports, чиї працівники заробляють по 2 тисячі гривень за спортивну подію.

Найвищими виявилися зарплати на УПЛ ТБ, який транслює поєдинки чемпіонату України з футболу. Бурбас назвав місцеві зарплати "не ринковими" і заявив, що вони становлять 5 тисяч гривень за гру.

"УПЛ ТВ збиткова для клубів, вони платять за канал, але там платять такі гроші коментаторам. Згідно з моєю інформацією, клуби на всіх від трансляцій матчів УПЛ отримують менше ніж 1 мільйон гривень на всіх за сезон. Це взагалі не прибуток для клубів", — пояснив Бурбас.

Відомий український коментатор Віталій Волочай, який працював у Франції під час Олімпіади в Парижі, спростував заяву Ігор Бурбаса. Він працював і на Megogo, і на Setanta, і на УПЛ ТБ. Волочай заявив, що ті цифри, які озвучив Бурбас, не відповідають дійсності.

Нагадаємо, відомі тренери, які можуть замінити Сергія Реброва на посаді наставника національної команди.

У матчах плей-офф Ліги Націй за збірну України можуть дебютувати одразу кілька нових футболістів.

Кріштіану Роналду після закінчення кар'єри гравця може придбати відомий футбольний клуб.

журналісти спорт футбол зарплатня коментатор
Реклама
Реклама
Реклама