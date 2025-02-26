Бурбас розкрив зарплати українських спортивних коментаторів

Журналіст Ігор Бурбас із футболкою Артема Довбика. Фото: instagram.com/iburbas/

Українські спортивні коментатори отримують невисокий оклад за роботу на футбольних та інших змаганнях. Комерційні сервіси платять менше, ніж амбітний проєкт УПЛ ТБ.

Журналіст розкрив точні суми зарплат у своїй передачі на TouTube-каналі "BurBuzz".

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Відомий інсайдер і спортивний журналіст Ігор Бурбас дав відповідь на запитання, яке цікавить багатьох уболівальників. Виявилося, що зарплати українських коментаторів, чиї голоси супроводжують усі спортивні події в країні, зовсім не є захмарними.

Популярний коментатор Віктор Вацко працює на УПЛ ТБ. Фото: скриншот YouTube

Скільки заробляють коментатори

Згідно з твердженням Бурбаса, медіасервіс Megogo платить по 1 тисячі гривень за роботу на кожному матчі. Вищий оклад пропонує Setanta Sports, чиї працівники заробляють по 2 тисячі гривень за спортивну подію.

Найвищими виявилися зарплати на УПЛ ТБ, який транслює поєдинки чемпіонату України з футболу. Бурбас назвав місцеві зарплати "не ринковими" і заявив, що вони становлять 5 тисяч гривень за гру.

"УПЛ ТВ збиткова для клубів, вони платять за канал, але там платять такі гроші коментаторам. Згідно з моєю інформацією, клуби на всіх від трансляцій матчів УПЛ отримують менше ніж 1 мільйон гривень на всіх за сезон. Це взагалі не прибуток для клубів", — пояснив Бурбас.

Відомий український коментатор Віталій Волочай, який працював у Франції під час Олімпіади в Парижі, спростував заяву Ігор Бурбаса. Він працював і на Megogo, і на Setanta, і на УПЛ ТБ. Волочай заявив, що ті цифри, які озвучив Бурбас, не відповідають дійсності.

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