Бурбас розкрив зарплати українських спортивних коментаторів

Бурбас назвав зарплати коментаторів на українських телеканалах
Українські спортивні коментатори отримують невисокий оклад за роботу на футбольних та інших змаганнях. Комерційні сервіси платять менше, ніж амбітний проєкт УПЛ ТБ.
Журналіст розкрив точні суми зарплат у своїй передачі на TouTube-каналі "BurBuzz".
Відомий інсайдер і спортивний журналіст Ігор Бурбас дав відповідь на запитання, яке цікавить багатьох уболівальників. Виявилося, що зарплати українських коментаторів, чиї голоси супроводжують усі спортивні події в країні, зовсім не є захмарними.
Скільки заробляють коментатори
Згідно з твердженням Бурбаса, медіасервіс Megogo платить по 1 тисячі гривень за роботу на кожному матчі. Вищий оклад пропонує Setanta Sports, чиї працівники заробляють по 2 тисячі гривень за спортивну подію.
Найвищими виявилися зарплати на УПЛ ТБ, який транслює поєдинки чемпіонату України з футболу. Бурбас назвав місцеві зарплати "не ринковими" і заявив, що вони становлять 5 тисяч гривень за гру.
"УПЛ ТВ збиткова для клубів, вони платять за канал, але там платять такі гроші коментаторам. Згідно з моєю інформацією, клуби на всіх від трансляцій матчів УПЛ отримують менше ніж 1 мільйон гривень на всіх за сезон. Це взагалі не прибуток для клубів", — пояснив Бурбас.
Відомий український коментатор Віталій Волочай, який працював у Франції під час Олімпіади в Парижі, спростував заяву Ігор Бурбаса. Він працював і на Megogo, і на Setanta, і на УПЛ ТБ. Волочай заявив, що ті цифри, які озвучив Бурбас, не відповідають дійсності.
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