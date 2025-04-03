Лунин разочаровал Анчелотти, Реал готовит решение по украинцу

Андрей Лунин благодарит болельщиков. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Первая половина календарного года оказалась неудачной для голкипера сборной Украины Андрея Лунина. Он не спас национальную команду в плей-офф Лиги наций, а затем провел неоднозначный поединок за мадридский "Реал".

Шансы Лунина закрепиться в основе "бланкос" снова снизились, сообщает Relevo.

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Мадридский "Реал" в бескомпромиссной борьбе обыграл "Реал Сосьедад" и вышел в финал Кубка Испании. В ответном матче "королевский клуб" пропустил четыре гола и сумел столько же забить в ворота соперника. Многие болельщики мадридцев после того поединка раскритиковали голкипера "бланкос".

Андрей Лунин во время матча. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Будущее Лунина в "Реале" под угрозой

Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти последовательно уклоняется от ответа на вопрос по поводу основного вратаря "Реала". Андрей Лунин сыграл в ответной встрече 1/2 Кубка Испании благодаря тому, что Тибо Куртуа получил очередную травму. Однако после выздоровления бельгийский голкипер вернется в основной состав.

Результат матча с "Реалом Сосьедадом" негативно повлиял на шансы Лунина получать регулярную игровую практику в составе "бланкос". Президент клуба и тренерский штаб считают Куртуа более стабильным и хладнокровным вратарем, который сохранит свой статус в клубе.

Для Лунина подобное развитие событий может означать, что украинец все же решится на трансфер в другой клуб. Однако пока не известно, куда Андрей может перейти.

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