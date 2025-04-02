Барселона не заявит лидера на Лигу чемпионов — известна причина

Тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик (справа). Фото: Reuters/Albert Gea

Каталонская "Барселона" готовится к ответному полуфиналу Кубка Испании с "Атлетико", но тренерский штаб команды уже думает про четвертьфинал Лиги чемпионов. Хансу-Дитеру Флику пришлось принять сложное решение.

Одного из футболистов "Барселоны" удалят из заявки команды на матчи ЛЧ, сообщает ESPN.

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Войцех Щенсный работает с мячом. Фото: Reuters/Albert Gea

Кого "Барселона" удалит из заявки на ЛЧ

Согласно правилам еврокубкового турнира, команды могут вносить в заявку только 17 иностранцев, а также 4 воспитанников и 4 игроков из страны, которую представляет клуб. "Барселоне" придется отзаявить Войцеха Щенсного.

Польский голкипер пришел в каталонский клуб по ходу нынешнего сезона. Он несколько месяцев провел на пенсии, но не смог отказать "Барселоне". Опытный футболист несколько месяцев набирал форму, после чего стал одним из лидеров команды на поле.

Лидер "Барселоны" Ламин Ямал. Фото: Reuters/Albert Gea

Щенсный продолжит играть в матчах Кубка Испании и Ла Лиги, но в еврокубковом турнире ворота "Барселоны" будет защищать Марк-Андре тер Штеген.

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