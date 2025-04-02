Барселона не заявить лідера на Лігу чемпіонів — відома причина

Тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік (праворуч). Фото: Reuters/Albert Gea

Каталонська "Барселона" готується до півфіналу Кубка Іспанії з "Атлетіко", але тренерський штаб команди вже думає про чвертьфінал Ліги чемпіонів. Гансу-Дітеру Фліку довелося прийняти складне рішення.

Одного з футболістів "Барселони" видалять із заявки команди на матчі ЛЧ, повідомляє ESPN.

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Голкіпер Марк-Андре тер Штеген відновлюється після важкої травми коліна, яку він отримав восени минулого року. Одужання німецького футболіста проходить із випередженням графіка. Він уже тренується з основним складом каталонської команди. Воротаря заявлять на решту матчів "синьо-гранатових" у Лізі чемпіонів.

Войцех Щенсний працює з м'ячем. Фото: Reuters/Albert Gea

Кого "Барселона" видалить із заявки на ЛЧ

Згідно з правилами єврокубкового турніру, команди можуть вносити в заявку тільки 17 іноземців, а також 4 вихованців і 4 гравців із країни, яку представляє клуб. "Барселоні" доведеться відзаявити Войцеха Щенсного.

Польський голкіпер прийшов у каталонський клуб під час нинішнього сезону. Він кілька місяців провів на пенсії, але не зміг відмовити "Барселоні". Досвідчений футболіст кілька місяців набирав форму, після чого став одним із лідерів команди на полі.

Лідер "Барселони" Ламін Ямал. Фото: Reuters/Albert Gea

Щенсний продовжить грати в матчах Кубка Іспанії та Ла Ліги, але в єврокубковому турнірі ворота "Барселони" захищатиме Марк-Андре тер Штеген.

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