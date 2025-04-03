Лунін розчарував Анчелотті, Реал готує рішення щодо українця

Андрій Лунін дякує вболівальникам. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Перша половина календарного року виявилася невдалою для голкіпера збірної України Андрія Луніна. Він не врятував національну команду в плей-оф Ліги націй, а потім провів неоднозначний поєдинок за мадридський "Реал".

Шанси Луніна закріпитися в основі "бланкос" знову знизилися, повідомляє Relevo.

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Мадридський "Реал" у безкомпромісній боротьбі обіграв "Реал Сосьєдад" і вийшов у фінал Кубка Іспанії. У матчі-відповіді "королівський клуб" пропустив чотири голи й зумів стільки ж забити у ворота суперника. Багато вболівальників мадридців після того поєдинку розкритикували голкіпера "бланкос".

Андрій Лунін під час матчу. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Майбутнє Луніна в "Реалі" під загрозою

Головний тренер мадридської команди Карло Анчелотті послідовно ухиляється від відповіді на запитання щодо основного воротаря "Реала". Андрій Лунін зіграв у матчі-відповіді 1/2 Кубка Іспанії завдяки тому, що Тібо Куртуа отримав чергову травму. Однак після одужання бельгійський голкіпер повернеться до основного складу.

Результат матчу з "Реалом Сосьєдадом" негативно вплинув на шанси Луніна отримувати регулярну ігрову практику в складі "бланкос". Президент клубу і тренерський штаб вважають Куртуа більш стабільним і холоднокровним воротарем, який збереже свій статус у клубі.

Для Луніна подібний розвиток подій може означати, що українець все ж таки наважиться на трансфер до іншого клубу. Однак поки не відомо, куди Андрій може перейти.

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