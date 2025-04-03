Схуднути до літа всього за місяць — 4 найкращі способи

Техніка віджимань для новачків. Фото: скріншот YouTube

До календарного літа залишилося менш як два місяці, проте не виключено, що спека прийде в Україну навіть раніше. Ще є час, щоб повернути собі струнку фігуру, причому навіть у домашніх умовах.

У цій статті порталу Новини.LIVE ми розглянемо чотири ефективні вправи, які допоможуть скинути зайві кілограми й зміцнити м'язи.

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Якщо ви хочете схуднути до літа, важливо поєднувати правильне харчування з регулярними фізичними навантаженнями. Мотивація теж важлива. Просто згадайте, як легко прокидатися, рухатися і жити без зайвої ваги. Завзятість і сила волі в поєднанні з простими вправами допоможуть вам знову із задоволенням позувати для фотографій і повернуть необхідну енергію.

Біг ефективно спалює зайві калорії. Фото: pexels.com

Чотири способи скинути вагу

Без фізичної активності не обійтися, але важливо пам'ятати, що вона має поєднуватися з правильним харчуванням. Ключове слово тут — "регулярно". Уже через тиждень дотримання цієї програми ви помітите позитивну динаміку, і результат не змусить себе чекати.

Присідання

Це одна з найкращих вправ для зміцнення м'язів ніг і сідниць. Ставайте прямо, ноги на ширині плечей. Опускайтеся, згинаючи коліна, ніби сідаючи на невидимий стілець, а потім повертайтеся у вихідну позицію. Виконуйте 3 підходи по 15-20 повторень. Присідання допоможуть не тільки зміцнити м'язи, а й підвищити метаболізм.

Техніка присідань. Фото: pexels.com

Планка

Ця вправа ідеально підходить для зміцнення преса, спини й всього тіла. Ляжте на живіт, підніміть тіло на лікті та пальці ніг, утримуючи його в прямій лінії. Намагайтеся тримати планку протягом 30-60 секунд. Дотримуйтесь 3 підходів. Планка не тільки покращує силу, але й допомагає спалювати калорії.

Важливо витримати в планці хоча б хвилину. Фото: pexels.com

Віджимання

Класична вправа, що зміцнює м'язи рук, грудей і спини. Встаньте в упор лежачи, тримаючи руки на ширині плечей. Опускайте тіло в підлогу, а потім піднімайтеся вгору. Якщо віджимання по пальцях здається складним, можна виконувати їх на колінах. Почніть із 3 підходів по 10-15 повторень. Ця вправа допоможе вам не тільки поліпшити фізичну форму, а й підвищити витривалість.

Віджимання приводять м'язи в тонус. Фото: скріншот YouTube

Біг або швидка ходьба

Кардіонавантаження є важливою частиною процесу схуднення. Біг або швидка ходьба допомагають спалювати калорії й покращують роботу серцево-судинної системи. Намагайтеся бігати або гуляти не менше 30 хвилин 3-4 рази на тиждень. Ви можете варіювати темп, щоб зробити тренування ефективнішим.

Для досягнення бажаних результатів важливо виконувати ці вправи систематично. Складіть розклад тренувань, щоб не втратити мотивацію і тримати себе у формі. Змішання різних видів навантажень також допоможе уникнути нудьги. Ці вправи допоможуть вам не тільки схуднути до літа, а й зміцнити здоров'я. Поєднуйте фізичну активність з правильним харчуванням, і результати не змусять себе чекати. Пам'ятайте, що шлях до стрункості - це не тільки фізична праця, а й позитивний настрій!

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