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Гвардиола готовится уйти из Манчестер Сити в другой топ-клуб

3 апреля 2025 13:37
Иван Крутогоров - Редактор
Гвардиола летом может возглавить известный итальянский клуб
Тренер Хосеп Гвардиола во время матча. Фото: Reuters/Phil Noble
Иван Крутогоров - Редактор

Английский "Манчестер Сити" проводит самый неудачный сезон за все время, пока в клубе работает Хосеп Гвардиола. Однако главный тренер "горожан" со следующего сезона может возглавить другую команду.

В услугах Гвардиолы заинтересован представитель чемпионата Италии, сообщает Corriere della Sera

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Контракт Хосепа Гвардиолы с "Манчестер Сити" действует до лета 2027 года. В соглашении есть пункт, согласно которому тренер может перейти в другой клуб, если его заинтересует предложение, а "горожане" согласятся отпустить наставника. И такой клуб уже появился. 

Хосеп Гвардиола
Эмоции Хосепа Гвардиолы. Фото: Reuters/Phil Noble

Куда может Гвардиола уйти из "МанСити" 

Летом итальянский "Милан" собирается назначить спортивным директором Фабио Паратичи, который давно дружит с Хосепом Гвардиолой. Именно по этой причине в спортивной прессе появилась информация о том, что каталонский тренер возглавит "россонери". 

Приоритетным специалистом для "Милана" остается Роберто Де Дзерби, который работает во французском "Марселе". Однако теперь эта кандидатура больше не является безальтернативной. Вопросы вызывает только то, как Хосеп Гвардиола и Златан Ибрагимович смогут ужиться в одном клубе, поскольку у них был конфликт в "Барселоне". 

В настоящее время "Милан" тренирует Сержиу Консейсау, который сменил в этом сезоне Паулу Фонсеку. 

Напомним, лондонский "Арсенал" может отправить в Италию защитника сборной Украины Александра Зинченко. 

До лета осталось несколько месяцев, но еще есть время, чтобы привести себя в форму — эти простые упражнения помогут быстро похудеть. 

Каталонская "Барселона" не сможет заявить одного из лидеров команды на матчи Лиги чемпионов. 

Лидер "Динамо" назвал одноклубника, который в будущем может стать тренером столичной команды. 

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