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Моуринью оказался в центре скандала из-за "драки" в Турции

3 апреля 2025 12:46
Иван Крутогоров - Редактор
Моуринью угрожает дисквалификация за нападение на соперника
Тренер Жозе Моуринью во время матча. Фото: Reuters/Umit Bektas
Иван Крутогоров - Редактор

Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью снова попал в скандальную ситуацию. Это произошло в матче с "Галатасараем", который обыграл команду португальского специалиста. 

Моуринью атаковал наставника "Галатасарая" Окана Бурука, сообщает Fotomac.

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В четвертьфинале Кубка Турции по футболу "Фенербахче" проиграл "Галатасараю" со счетом 1:2. Команда Жозе Моуринью выбыла из турнира. После финального свистка на поле произошла потасовка, главный судья показал сразу три красные карточки (две из них — игрокам "Галатасарая"). А затем в ситуацию вмешался наставник "Фенербахче". 

Жозе Моуринью
Конфликт после матча Кубка Турции. Фото: Reuters/Umit Bektas

Что сделал Моуринью 

Главный тренер "канареек" подошел сзади к своему визави Окану Буруку и дотронулся до носа бывшего футболиста сборной Турции. Тренер "Галатасарая" сразу же упал на газон и схватился за лицо, что вызвало насмешку Жозе Моуринью. 

На послематчевой пресс-конференции Окан признался, что тренер "Фенербахче" всего лишь ущипнул его за нос. Для Бурука это стало неожиданностью, потому он и упал на газон. Тренер "Галатасарая" рассказал, что у него осталась царапина после этого инцидента. Бурук призвал Моуринью вести себя цивилизованно. 

Во время матча этих команд в чемпионате Турции тоже произошел скандал. Моуринью оштрафовали на 50 тысяч евро за расистские высказывания в адрес футболистов "Галатасарая". На этот раз португальского тренера могут дисквалифицировать. 

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