Моуринью угрожает дисквалификация за нападение на соперника

Тренер Жозе Моуринью во время матча. Фото: Reuters/Umit Bektas

Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью снова попал в скандальную ситуацию. Это произошло в матче с "Галатасараем", который обыграл команду португальского специалиста.

Моуринью атаковал наставника "Галатасарая" Окана Бурука, сообщает Fotomac.

Читайте также:

В четвертьфинале Кубка Турции по футболу "Фенербахче" проиграл "Галатасараю" со счетом 1:2. Команда Жозе Моуринью выбыла из турнира. После финального свистка на поле произошла потасовка, главный судья показал сразу три красные карточки (две из них — игрокам "Галатасарая"). А затем в ситуацию вмешался наставник "Фенербахче".

Конфликт после матча Кубка Турции. Фото: Reuters/Umit Bektas

Что сделал Моуринью

Главный тренер "канареек" подошел сзади к своему визави Окану Буруку и дотронулся до носа бывшего футболиста сборной Турции. Тренер "Галатасарая" сразу же упал на газон и схватился за лицо, что вызвало насмешку Жозе Моуринью.

На послематчевой пресс-конференции Окан признался, что тренер "Фенербахче" всего лишь ущипнул его за нос. Для Бурука это стало неожиданностью, потому он и упал на газон. Тренер "Галатасарая" рассказал, что у него осталась царапина после этого инцидента. Бурук призвал Моуринью вести себя цивилизованно.

Во время матча этих команд в чемпионате Турции тоже произошел скандал. Моуринью оштрафовали на 50 тысяч евро за расистские высказывания в адрес футболистов "Галатасарая". На этот раз португальского тренера могут дисквалифицировать.

Напомним, известен простой рецепт, как всего за несколько месяцев похудеть на 5 или больше кг, чтобы выглядеть стройным к лету.

"Арсенал" получит новое предложение по продаже украинского защитника Александра Зинченко.

Николай Шапаренко назвал футболиста "Динамо", который в будущем может возглавить столичную команду.

Известный украинский футболист внезапно скончался, причины смерти не известны.