Внезапно умер украинский футболист, который успешно выступал в Германии

Александр Гребеножко во время футбольной карьеры. Фото: Transfermarkt

Оборвалась жизнь воспитанника киевского футбола Александра Гребеножко. Он оставил значимый след в истории украинского спорта.

О смерти бывшего футболиста сообщил Telegram-канал "Бомбардир".

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Александр Гребеножко был одним из немногих футболистов на заре независимости Украины, который отправился в поисках спортивного счастья в Германию. В юном возрасте он подписал контракт с клубом "Оверпельт", из которого спустя несколько лет перешел в знаменитую "Боруссию" из Менхенгладбаха.

Александр Гребеножко после завершения карьеры. Фото: Google

Как прошла карьера Гребеножко

В отличие от другого украинского футболиста Андрея Воронина, Александр Гребеножко не стал большой звездой в Германии. Однако ему удалось поиграть рядом с такой легендой местного футбола, как Штефан Эффенберг.

После возвращения в Украину Гребеножко тоже не затерялся. Он забивал "Шахтеру" за "Волынь" в матче, который луцкая команда выиграла. Выступал за родную "Оболонь" и "Прикарпатье". Карьеру завершил в 2009 году, после чего стал футбольным агентом.

Украинскому спортсмену было 48 лет.

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