Умер Сергей Голотов — бывший тренер сборной Украины по волейболу

Легендарный тренер Сергей Голотов. Фото: instagram.com/fvu.official

Украинский спорт понес тяжелую утрату. Ушел из жизни человек, который оставил значительный след в развитии отечественного волейбола.

В понедельник, 31 марта, умер бывший главный тренер женской национальной сборной Украины по волейболу Сергей Голотов, сообщает пресс-служба ФВУ.

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У него была выдающаяся тренерская карьера. Кроме того, он провел хорошую карьеру как игрок.

Сергей Голотов. Фото: пресс-служба ФВУ

Достижения Голотова

Сергей Голотов родился 25 июня 1961 года. Начинал играть под руководством олимпийского чемпиона Токио-1964 Юрия Венгеровского.

Голотов успел поиграть за несколько российских клубов, также он выступал за черкасский "Азот" и польский "Хожув".

После завершения карьеры игрока он тренировал "Азот", "Химволокно" и "Круг" из Черкасс, "Химик" из "Южного" и "Енисей" из Красноярска. Дважды возглавлял женскую национальную сборную Украины.

Как тренер он становился десятикратным чемпионом Украины и одиннадцатикратным обладателем Кубка Украины.

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