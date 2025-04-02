Титулованный украинский спортсмен погиб в Курской области

Дмитрий Левицкий во время службы в армии. Фото: instagram

Известный игрок в американский футбол и украинский военнослужащий Дмитрий Левицкий погиб в бою с российскими оккупантами. Он был добровольцем и прошел многие горячие точки на фронте.

Левицкий пожертвовал собой во время выхода украинских сил из Курской области, сообщил в Instagram клуб "Винницкие волки".

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Дмитрий Левицкий с детства увлекался спортом и выбрал американский футбол. Он стал воспитанником известного в Украине клуба "Винницкие волки" и считался одной из звезд команды. В последнем матче 2021 года молодой спортсмен стал MVP и был признан лучшим ди-беком.

Дмитрий Левицкий во время выхода на поле. Фото: Instagram

Левицкий на фронте

С первых дней полномасштабного вторжения россиян в Украину Дмитрий Левицкий добровольно присоединился к ВСУ и встал на защиту родины. Больше трех лет он с оружием в руках боролся с оккупантами.

Дмитрий Левицкий после игры. Фото: Instagram

Подразделение, в котором служил Левицкий, оказалось среди войск, которые вели оборону в Курской области. Недавно стало известно о том, что 12 марта спортсмен погиб.

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