Молодой украинский голкипер погиб на фронте во время боя

Юрий Яцкив на фронте. Фото: Facebook

Еще один талантливый украинский футболист погиб в бою с российскими оккупантами. Молодой спортсмен пожертвовал собой при обороне Донецкой области.

До начала полномасштабной войны в Украине Юрий Яцкив играл в футбол на позиции голкипера, сообщает Львовская Ассоциация футбола.

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Юрий Яцкив был воспитанником знаменитой футбольной академии ФК "Львов". Он с детства увлекался спортом, и в футбольной школе стал выступать на позиции голкипера. Защищал цвета клубов "Юность" (Гийче), "Яворов", бережанской "Нивы", новояворовского "Горняка", артасовского "Стандарта", давыдовского "Кормила".

Юрий Яцкив в мирной жизни. Фото: Facebook

Яцкив был добровольцем

В первые дни полномасштабного вторжения россиян в феврале 2022 года Юрия оставил спорт и присоединился к Вооруженным силам Украины. Он защищал границы страны в разных точках фронта.

Яцкив прослужил больше трех лет. Свой последний бой он принял 30 марта на окраинах Торецка Бахмутского района Донецкой области. Юрию навсегда осталось 26 лет.

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