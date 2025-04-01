Молодий український голкіпер загинув на фронті під час бою

Юрій Яцків на фронті. Фото: Facebook

Ще один талановитий український футболіст загинув у бою з російськими окупантами. Молодий спортсмен пожертвував собою під час оборони Донецької області.

До початку повномасштабної війни в Україні Юрій Яцків грав у футбол на позиції голкіпера, повідомляє Львівська Асоціація футболу.

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Юрій Яцків був вихованцем знаменитої футбольної академії ФК "Львів". Він з дитинства захоплювався спортом, і у футбольній школі став виступати на позиції голкіпера. Захищав кольори клубів "Юність" (Гійче), "Яворів", бережанської "Ниви", новояворівського "Гірника", артасівського "Стандарту", давидівського "Кормила".

Юрій Яцків у мирному житті. Фото: Facebook

Яцків був добровольцем

У перші дні повномасштабного вторгнення росіян у лютому 2022 року Юрій полишив спорт та приєднався до Збройних сил України. Він захищав кордони країни в різних точках фронту.

Яцків прослужив понад три роки. Свій останній бій він прийняв 30 березня на околицях Торецька Бахмутського району Донецької області. Юрію назавжди залишилося 26 років.

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