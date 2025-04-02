Титулований український спортсмен загинув у Курській області

Дмитро Левицький під час служби в армії. Фото: instagram

Відомий гравець в американський футбол і український військовослужбовець Дмитро Левицький загинув у бою з російськими окупантами. Він був добровольцем і пройшов багато гарячих точок на фронті.

Левицький пожертвував собою під час виходу українських сил із Курської області, повідомив в Instagram клуб "Вінницькі вовки".

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Дмитро Левицький з дитинства захоплювався спортом і обрав американський футбол. Він став вихованцем відомого в Україні клубу "Вінницькі вовки" і вважався однією із зірок команди. В останньому матчі 2021 року молодий спортсмен став MVP і був визнаний найкращим ді-беком.

Дмитро Левицький під час виходу на поле. Фото: Instagram

Левицький на фронті

З перших днів повномасштабного вторгнення росіян в Україну Дмитро Левицький добровільно приєднався до ЗСУ і став на захист батьківщини. Понад три роки він зі зброєю в руках боровся з окупантами.

Дмитро Левицький після гри. Фото: Instagram

Підрозділ, у якому служив Левицький, опинився серед військ, які вели оборону в Курській області. Нещодавно стало відомо про те, що 12 березня спортсмен загинув.

Левицькому назавжди залишилося 23 роки.

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