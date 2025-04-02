Титулований український спортсмен загинув у Курській області

Молодий український спортсмен загинув у бою в Курській області
Відомий гравець в американський футбол і український військовослужбовець Дмитро Левицький загинув у бою з російськими окупантами. Він був добровольцем і пройшов багато гарячих точок на фронті.
Левицький пожертвував собою під час виходу українських сил із Курської області, повідомив в Instagram клуб "Вінницькі вовки".
Дмитро Левицький з дитинства захоплювався спортом і обрав американський футбол. Він став вихованцем відомого в Україні клубу "Вінницькі вовки" і вважався однією із зірок команди. В останньому матчі 2021 року молодий спортсмен став MVP і був визнаний найкращим ді-беком.
Левицький на фронті
З перших днів повномасштабного вторгнення росіян в Україну Дмитро Левицький добровільно приєднався до ЗСУ і став на захист батьківщини. Понад три роки він зі зброєю в руках боровся з окупантами.
Підрозділ, у якому служив Левицький, опинився серед військ, які вели оборону в Курській області. Нещодавно стало відомо про те, що 12 березня спортсмен загинув.
Левицькому назавжди залишилося 23 роки.
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