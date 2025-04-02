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Помер легендарний тренер збірної України з волейболу

2 квітня 2025 15:19
Максим Коваленко - Редактор
Помер Сергій Голотов — колишній тренер збірної України з волейболу
Легендарний тренер Сергій Голотов. Фото: instagram.com/fvu.official
Максим Коваленко - Редактор

Український спорт зазнав важкої втрати. Пішла з життя людина, яка залишила значний слід у розвитку вітчизняного волейболу. 

У понеділок, 31 березня, помер колишній головний тренер жіночої національної збірної України з волейболу Сергій Голотов, повідомляє пресслужба ФВУ

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У нього була видатна тренерська кар'єра. Крім того, він провів хорошу кар'єру як гравець.

Сергій Голотов
Сергій Голотов. Фото: пресслужба ФВУ

Досягнення Голотова 

Сергій Голотов народився 25 червня 1961 року. Починав грати під керівництвом олімпійського чемпіона Токіо-1964 Юрія Венгеровського. 

Голотов встиг пограти за декілька російських клубів, також він виступав за черкаський "Азот" та польський "Хожув". 

Після завершення кар'єри гравця він тренував "Азот", "Хімволокно" та "Круг" з Черкас, "Хімік" з "Південного" та "Єнісєй" з Красноярська. Двічі очолював жіночу національну збірну України. 

Як тренер він ставав десятиразовим чемпіоном України та одинадцятиразовим володарем Кубка України.

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