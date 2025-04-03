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Відомий український футболіст раптово помер — деталі

3 квітня 2025 11:12
Іван Крутогоров - Редактор
Раптово помер український футболіст, який успішно виступав у Німеччині
Олександр Гребеножко під час футбольної кар'єри. Фото: Transfermarkt
Іван Крутогоров - Редактор

Обірвалося життя вихованця київського футболу Олександра Гребеножка. Він залишив значущий слід в історії українського спорту.

Про смерть колишнього футболіста повідомив Telegram-канал "Бомбардир".

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Олександр Гребеножко був одним із небагатьох футболістів на зорі незалежності України, який вирушив у пошуках спортивного щастя до Німеччини. У юному віці він підписав контракт із клубом "Оверпельт", з якого за кілька років перейшов у знамениту "Боруссію" з Менхенгладбаха.

Александр Гребеножко
Олександр Гребеножко після завершення кар'єри. Фото: Google

Як пройшла кар'єра Гребеножка

На відміну від іншого українського футболіста Андрія Вороніна, Олександр Гребеножко не став великою зіркою в Німеччині. Однак йому вдалося пограти поруч із такою легендою місцевого футболу, як Штефан Еффенберг.

Після повернення в Україну Гребеножко теж не загубився. Він забивав "Шахтарю" за "Волинь" у матчі, який луцька команда виграла. Виступав за рідну "Оболонь" і "Прикарпаття". Кар'єру завершив у 2009 році, після чого став футбольним агентом.

Українському спортсмену було 48 років.

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