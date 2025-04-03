Раптово помер український футболіст, який успішно виступав у Німеччині

Відомий український футболіст раптово помер — деталі
Обірвалося життя вихованця київського футболу Олександра Гребеножка. Він залишив значущий слід в історії українського спорту.
Про смерть колишнього футболіста повідомив Telegram-канал "Бомбардир".
Олександр Гребеножко був одним із небагатьох футболістів на зорі незалежності України, який вирушив у пошуках спортивного щастя до Німеччини. У юному віці він підписав контракт із клубом "Оверпельт", з якого за кілька років перейшов у знамениту "Боруссію" з Менхенгладбаха.
Як пройшла кар'єра Гребеножка
На відміну від іншого українського футболіста Андрія Вороніна, Олександр Гребеножко не став великою зіркою в Німеччині. Однак йому вдалося пограти поруч із такою легендою місцевого футболу, як Штефан Еффенберг.
Після повернення в Україну Гребеножко теж не загубився. Він забивав "Шахтарю" за "Волинь" у матчі, який луцька команда виграла. Виступав за рідну "Оболонь" і "Прикарпаття". Кар'єру завершив у 2009 році, після чого став футбольним агентом.
Українському спортсмену було 48 років.
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