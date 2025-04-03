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Лидер Динамо попал в скандал с болельщиками клуба — видео

3 апреля 2025 11:54
Иван Крутогоров - Редактор
Ярмоленко набросился на юного болельщика Динамо во время матча
Андрей Ярмоленко выходит на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"
Иван Крутогоров - Редактор

Киевское "Динамо" одержало победу над "Рухом" в сложном матче четвертьфинала Кубка Украины. Подопечные Александра Шовковского вышли в следующую стадию турнира. 

Футболисты потратили на победу много физических и моральных сил, что привело к скандалу, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Александр Пихаленок забил единственный гол в матче "Динамо" с "Рухом" на 43-й минуте матча. Андрей Ярмоленко появился на поле только на 70-й минуте встречи. Было заметно, что во время разминки лидер "Динамо" нервничал. Это привело к словесной перепалке с одним из болельщиков. 

Владимир Бражко
Игроки "Динамо" празднуют гол. Фото: пресс-служба клуба

Что Ярмоленко сказал фану "Динамо" 

Во время пробежки за пределами поля полузащитник сборной Украины услышал, как болельщик команды его позвал. Но Андрею Ярмоленко не понравилось то, что сказал юный поклонник клуба. Опытный футболист сделал зрителю замечание. 

Ярмоленко поинтересовался, знает ли болельщик, сколько лет Андрею. Он отметил, что разница в возрасте между ним и фаном составляет 21 год. Поэтому хавбек считает, что обращение к нему "Ярмола" является некорректным. 

"Динамо" ждет жеребьевки полуфиналов Кубка Украины, которая состоится в четверг, 3 апреля, в 14:00. 

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