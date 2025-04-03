Ярмоленко накинувся на юного вболівальника Динамо під час матчу

Андрій Ярмоленко виходить на поле. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" здобуло перемогу над "Рухом" у складному матчі чвертьфіналу Кубка України. Підопічні Олександра Шовковського вийшли до наступної стадії турніру.

Футболісти витратили на перемогу багато фізичних і моральних сил, що призвело до скандалу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Олександр Піхальонок забив єдиний гол у матчі "Динамо" з "Рухом" на 43-й хвилині матчу. Андрій Ярмоленко з'явився на полі тільки на 70-й хвилині зустрічі. Було помітно, що під час розминки лідер "Динамо" нервував. Це призвело до словесної перепалки з одним з уболівальників.

Гравці "Динамо" святкують гол. Фото: пресслужба клубу

Що Ярмоленко сказав фану "Динамо"

Під час пробіжки за межами поля півзахисник збірної України почув, як уболівальник команди його покликав. Але Андрію Ярмоленку не сподобалося те, що сказав юний шанувальник клубу. Досвідчений футболіст зробив глядачеві зауваження.

Ярмоленко поцікавився, чи знає вболівальник, скільки років Андрію. Він зазначив, що різниця у віці між ним і фаном становить 21 рік. Тому хавбек вважає, що звернення до нього "Ярмола" є некоректним.

"Динамо" чекає на жеребкування півфіналів Кубка України, яке відбудеться у четвер, 3 квітня, о 14:00.

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