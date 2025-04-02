Динамо перемогло Рух у чвертьфіналі Кубка України

Олександр Піхальонок. Фото: "Динамо"

У Львові в рамках чвертьфіналу Кубка України "Рух" приймав "Динамо". Ці ж команди чотири дні тому грали в чемпіонаті й тоді кияни виграли з рахунком 2:0.

Команда Олександра Шовковського пробилася в півфінал Кубка, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч "Рух" — "Динамо". Фото: "Динамо"

Як "Динамо" зіграло з "Рухом"

Шовковський з перших хвилин виставив на гру дублерів. Навіть у воротах грав Моргун замість Нещерета. При цьому кияни більше атакували та контролювали гру.

Забити кияни змогли під кінець першого тайму. Герреро вибіг в контратаку та з правого флангу віддав у центр на Піхальонка, який в штрафному майданчику обіграв кількох захисників та пробив низом в дальній кут воріт — 0:1.

Матч "Рух" — "Динамо". Фото: "Динамо"

У другому таймі "Рух" активніше почав матч та створив кілька непоганих моментів, але Моргун врятував киян.

Гра для "Динамо" стабілізувалась після виходу на заміну Шапаренка та Ярмоленка. Після цього кияни знову почали контролювати м’яч. Суперник після цього знову був без моментів.

Моргуну знову довелося попрацювати в останні хвилини гри, де суперник мав три моменти.

"Рух" — "Динамо" — 0:1

Гол: Піхальонок, 43

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