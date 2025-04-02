Динамо победило Рух в четвертьфинале Кубка Украины

Динамо обыграло Рух и вышло в полуфинал Кубка Украины
Во Львове в рамках четвертьфинала Кубка Украины "Рух" принимал "Динамо". Эти же команды четыре дня назад играли в чемпионате и тогда киевляне выиграли со счетом 2:0.
Команда Александра Шовковского пробилась в полуфинал Кубка, сообщил портал Новини.LIVE.
Как "Динамо" сыграло с "Рухом"
Шовковский с первых минут выставил на игру дублеров. Даже в воротах играл Моргун вместо Нещерета. При этом киевляне больше атаковали и контролировали игру.
Забить киевляне смогли под конец первого тайма. Герреро выбежал в контратаку и с правого фланга отдал в центр на Пихаленка, который в штрафной обыграл нескольких защитников и пробил низом в дальний угол ворот — 0:1.
Во втором тайме "Рух" активнее начал и создал несколько неплохих моментов, но Моргун спас киевлян.
Игра для "Динамо" стабилизировалась после выхода на замену Шапаренко и Ярмоленко. После этого киевляне снова начали контролировать мяч. Соперник снова был без моментов.
Моргуну снова пришлось поработать в последние минуты игры, где соперник имел три момента.
"Рух" — "Динамо" — 0:1
Гол: Пихаленок, 43
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