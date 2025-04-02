Динамо победило Рух в четвертьфинале Кубка Украины

Александр Пихаленок. Фото: "Динамо"

Во Львове в рамках четвертьфинала Кубка Украины "Рух" принимал "Динамо". Эти же команды четыре дня назад играли в чемпионате и тогда киевляне выиграли со счетом 2:0.

Команда Александра Шовковского пробилась в полуфинал Кубка, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч "Рух" — "Динамо". Фото: "Динамо"

Как "Динамо" сыграло с "Рухом"

Шовковский с первых минут выставил на игру дублеров. Даже в воротах играл Моргун вместо Нещерета. При этом киевляне больше атаковали и контролировали игру.

Забить киевляне смогли под конец первого тайма. Герреро выбежал в контратаку и с правого фланга отдал в центр на Пихаленка, который в штрафной обыграл нескольких защитников и пробил низом в дальний угол ворот — 0:1.

Матч "Рух" — "Динамо". Фото: "Динамо"

Во втором тайме "Рух" активнее начал и создал несколько неплохих моментов, но Моргун спас киевлян.

Игра для "Динамо" стабилизировалась после выхода на замену Шапаренко и Ярмоленко. После этого киевляне снова начали контролировать мяч. Соперник снова был без моментов.

Моргуну снова пришлось поработать в последние минуты игры, где соперник имел три момента.

"Рух" — "Динамо" — 0:1

Гол: Пихаленок, 43

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