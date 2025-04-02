Останется ли Ротань в "Александрии" - тренер ответил на слухи

Руслан Ротань. Фото: "Александрия"

В июне этого года у Руслана Ротаня завершится контракт с "Александрией". Сейчас и речи нет о продлении контракта, а к тренеру приписывают интерес от киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера".

Ротань относительно интереса грандов высказался на пресс-конференции после игры чемпионата Украины с "Левым Берегом".

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Ротань заявил, что не стоит обращать внимание на слухи, ведь сейчас "Александрия" дала ему все условия для профессионального роста.

По его словам, у него нет причин покидать клуб, а слухи, которые распространяют журналисты, не соответствуют правде. При этом, новый контракт не подписан.

В то же время Ротань добавил, что подобное внимание является комплиментом для команды, которая стала сильнее и продолжает прогрессировать. Он подчеркнул, что сейчас доверяют тренерскому штабу", и призвал не отвлекаться от борьбы за чемпионство.

Сейчас "Александрия" в турнирной таблице в УПЛ занимает второе место, уступая лидеру "Динамо" лишь четырьмя баллами, и опережая "горняков" на шесть баллов.

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