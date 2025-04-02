Чи залишиться Ротань в "Олександрії" – тренер відповів на чутки

Руслан Ротань. Фото: "Олександрія"

У червні цього року у Руслана Ротаня завершиться контракт з "Олександрією". Наразі й мови не має про продовження контракту, а до тренера приписують інтерес від київського "Динамо" та донецького "Шахтаря".

Ротань щодо інтересу грандів висловився на пресконференції після гри чемпіонату України з "Лівим Берегом".

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Ротань заявив, що не варто звертати увагу на чутки, адже зараз "Олександрія" дала йому всі умови для професійного зростанн.

За його словами, він не має причин покидати клуб, а чутки, які поширюють журналісти, не відповідають дійсності. При цьому, новий контракт не підписаний.

Водночас Ротань додав, що подібна увага є компліментом для команди, яка стала сильнішою і продовжує прогресувати. Він підкреслив, що наразі довіряють тренерському штабу", і закликав не відволікатися від боротьби за чемпіонство.

Наразі "Олександрія" в турнірній таблиці в УПЛ команда посідає друге місце, поступаючись лідеру "Динамо" лише чотирма балами, та випереджаючи "гірників" на шість балів.

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