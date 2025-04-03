Моурінью загрожує дискваліфікація за напад на суперника

Тренер Жозе Моурінью під час матчу. Фото: Reuters/Umit Bektas

Головний тренер турецького "Фенербахче" Жозе Моурінью знову потрапив у скандальну ситуацію. Це сталося в матчі з "Галатасараєм", який обіграв команду португальського фахівця.

Моурінью атакував наставника "Галатасарая" Окана Бурука, повідомляє Fotomac.

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У чвертьфіналі Кубка Туреччини з футболу "Фенербахче" програв "Галатасараю" з рахунком 1:2. Команда Жозе Моурінью вибула з турніру. Після фінального свистка на полі сталася бійка, головний суддя показав одразу три червоні картки (дві з них — гравцям "Галатасарая"). А потім у ситуацію втрутився наставник "Фенербахче".

Конфлікт після матчу Кубка Туреччини. Фото: Reuters/Umit Bektas

Що зробив Моурінью

Головний тренер "канарок" підійшов ззаду до свого візаві Окану Буруку і доторкнувся до носа колишнього футболіста збірної Туреччини. Тренер "Галатасарая" одразу ж упав на газон і схопився за обличчя, що викликало насмішку Жозе Моурінью.

На післяматчевій пресконференції Окан зізнався, що тренер "Фенербахче" всього лише вщипнув його за ніс. Для Бурука це стало несподіванкою, тому він і впав на газон. Тренер "Галатасарая" розповів, що в нього залишилася подряпина після цього інциденту. Бурук закликав Моурінью поводитися цивілізовано.

Під час матчу цих команд у чемпіонаті Туреччини теж стався скандал. Моурінью оштрафували на 50 тисяч євро за расистські висловлювання на адресу футболістів "Галатасарая". Цього разу португальського тренера можуть дискваліфікувати.

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