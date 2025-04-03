Гвардіола влітку може очолити відомий італійський клуб

Гвардіола готується піти з Манчестер Сіті в інший топ-клуб
Англійський "Манчестер Сіті" проводить найневдаліший сезон за весь час, поки в клубі працює Хосеп Гвардіола. Однак головний тренер "містян" з наступного сезону може очолити іншу команду.
У послугах Гвардіоли зацікавлений представник чемпіонату Італії, повідомляє Corriere della Sera.
Контракт Хосепа Гвардіоли з "Манчестер Сіті" діє до літа 2027 року. В угоді є пункт, згідно з яким тренер може перейти в інший клуб, якщо його зацікавить пропозиція, а "містяни" погодяться відпустити наставника. І такий клуб уже з'явився.
Куди може Гвардіола піти з "МанСіті"
Влітку італійський "Мілан" збирається призначити спортивним директором Фабіо Паратічі, який давно дружить із Хосепом Гвардіолою. Саме з цієї причини в спортивній пресі з'явилася інформація про те, що каталонський тренер очолить "россонері".
Пріоритетним фахівцем для "Мілана" залишається Роберто Де Дзербі, який працює у французькому "Марселі". Однак тепер ця кандидатура більше не є безальтернативною. Питання викликає тільки те, як Хосеп Гвардіола та Златан Ібрагімович зможуть ужитися в одному клубі, оскільки у них був конфлікт у "Барселоні".
Наразі "Мілан" тренує Сержіу Консейсау, який змінив у цьому сезоні Паулу Фонсеку.
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