Судебный спор между Шахтером и Днепром-1 из-за трансфера Пихаленка — детали

Александр Пихаленок. Фото: "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Пихаленок меньше года играет в клубе и уже стал ключевой фигурой. Именно бывший игрок "Шахтера" и "Днепра-1" забил победный гол в ворота "Руха" в четвертьфинале Кубка Украины.

Пока у Пихаленка все хорошо в "Динамо", между его бывшими клубами продолжаются судебные баталии, сообщила "Трибуна".

Читайте также:

Александр Пихаленок. Фото: "Динамо"

Что не могут поделить "Шахтер" и "Днепр-1"

Как стало известно, "горняки" обратился в Хозяйственный суд Днепропетровской области, требуя признать "днепрян" банкротом из-за неуплаты 480 тысяч долларов — 20% от трансферной суммы, которую донецкий клуб должен был получить по соглашению 2021 года, когда Пихаленок перешел из "Шахтера" в "Днепр-1".

"Динамо" летом 2024 года перечислило 2.4 млн долларов за трансфер, но "Днепр-1" утверждает, что не получил эти средства.

Оказалось, что 3 июля 2024 года "Днепр-1" заключил трехстороннее соглашение с "Динамо" и ООО "Вижн ТВ", передав последнему право на компенсацию.

ООО "Вижн ТВ", связанное с медиахолдингом 1+1 media и олигархом Игорем Коломойским. На фоне финансового кризиса "Днепра-1", который впоследствии снялся с соревнований, это решение выглядит подозрительно. "Шахтер" настаивает на выплате, а "Динамо" подтвердило перечисление средств платежками.

Суд первой инстанции отклонил иск "Шахтера", но клуб готовит апелляцию.

Напомним, мы публиковали простые рекомендации, как похудеть к лету.

Бывший спортивный ведущий Роман Кадемин начал брать интервью у российских "консервов".

Испанский тренер Хосеп Гвардиола рассматривает переход из "Манчестер Сити" в другой клуб.

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин планирует перейти в известный клуб.