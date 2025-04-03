Відомий агент назвав українських гравців, якими цікавляться в Європі

Гравець донецького "Шахтаря" Георгій Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11

Європейські футбольні чемпіонати наближаються до фінішу. Вже скоро клуби будуть розглядати кандидатури на літнє підсилення складу.

Відомий футбольний агент Вадим Шаблій в інтерв'ю Flashscore назвав імена українських гравців, якими активно цікавляться в Європі.

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Гравець київського "Динамо" Володимир Бражко. Фото: instagram.com/vova.brazhko

Кого назвав Шаблій

"Артем Бондаренко та Володимир Бражко — це гравці, які мають потенціал для значного росту та розвитку. Вони привертають увагу команд у різних європейських лігах, як, наприклад, Владислав Ванат", — зазначив він.

За словами Шаблія, ці гравці — молоде покоління талановитих футболістів, які демонструють хорошу техніку та тактичне мислення, мають хороші фізичні дані та всі необхідні якості для досягнення успіху на найвищому рівні.

Гравець київського "Динамо" Володимир Бражко взимку міг перейти до АПЛ, проте його трансфер зірвався. Його партнер по команді Владислав Ванат та футболіст "Шахтаря" Артем Бондаренко теж активно фігурують у чутках щодо переходу до Європи.

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